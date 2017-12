Wolmark daal met 3,0%

Op die 15de veiling van die 2017/2018 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -3,0% gedaal en op 18656c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 20,05% hoër as ‘n jaar gelede.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 23585 (+1,6%) 21 µ 17060 (-2,7%)

19 µ 20652 (-2,8%) 22 µ 16140 (-1,6%)

20 µ 18355 (-2,8%) 23 µ 15203 (-2,2%)

Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (4 426 bale),) Standard Wool (3 314 bale) Tianyu SA Pty (Ltd) (2 563 bale) . Van die 13 853 bale wat aangebied is, is 13 728 bale verkoop (99%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. WJ Jordaan Cradock CH MWF5S.81 16.4µ 75,8% 42 20760c 2. WJ Jordaan Cradock AH MWF4S.87 16.6µ 74,5% 36 20290c 3. SB Bastard Cedarville BFY MF4E.71 17.4µ 77,7% 52 20100c 4. Leon Ontwikkelings B K Cradock BFH MWF4S.70 16.5µ 73,0% 45 19650c 5. BG Cotterrell Cathcart CF MF4E.64 16.8µ 76,2% 44 19500c 6. WJ Jordaan Cradock BH MWF4E.69 16.4µ 75,4% 33 19370c 7. SB Bastard Cedarville AFY MF4E.93 17.9µ 78,2% 42 19350c 8. BG Cotterrell Cathcart AF MF4E.98 18.0µ 77,6% 47 19250c 9. GN Small Barkly-East AMY MF4S.92 18.0µ 75,8% 39 18900c 10. Leon Ontwikkelings B K Cradock BFH MWF4S.77 17.1µ 72,3% 35 18750c

BKB wil graag bogenoemde kliënte gelukwens met hulle prestasies. Die volgende veiling katalogus P1617 sal op 6 Desember 2017 plaasvind.

Bron: BKB