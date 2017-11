ProAgri 213 – November 2017

Droogte is nie net ’n natuurverskynsel nie. Ek stem saam met Burre Burger, een van die helde wat na vore getree het om droogtehulp aan boere te organiseer, dat mense ook kan ly onder droogte in alle fasette van hulle lewe. Hy self het opgestaan uit ’n droogte van moedeloosheid en hoop gevind deur hulp aan ander.

As jou siel, jou gewete en jou hart egter so droog is dat jy nie eers agterkom dat eiebelang jou enigste waarde in die lewe is nie, dan is daar geen hoop meer nie. Dit is die toestand waarin baie van die sogenaamde leiers van hierdie land verkeer, soos duidelik uitgewys in die boek van Jacques

Pauw, The President’s Keepers.

Dit is dieselfde mense wat ontken dat daar so iets soos plaasmoorde is, wat weier om droogtehulp te gee aan boere wat dit die nodigste het en wat so lekker swem in die water van selfverryking en selfbeskerming dat hulle nie eers sien hulle is besig om die land droog te suig nie. Dit is ’n skande en dit is onverstaanbaar dat die mense wat eerste gaan honger ly as landbou in Suid-Afrika tot stilstand knars, ook die mense is wat steeds hulle kruisies agter die name van die diktator en sy beskermers trek.

Ons gaan voort ten spyte van die regering, verseker nie danksy die regering nie! Laat ons maar ons aandag toespits op dit wat ons wel goed kan doen. Hier by ProAgri is dit om die aandag te vestig op nuwe tegnologie en te verduidelik hoe dinge werk en hoe mense dinge laat werk.

Ons vind meer uit oor die enigste trekker wat in Afrika ontwerp en gebou word, hoe die slim gebruik van inligtingstegnologie opbrengs kan verhoog en ons kuier by nog ’n hardwerkende, suksesvolle vroueboer.

Weet jy wat is die verskil tussen oes, dors en stroop? Lees meer op bl 9.

Boer slim!

