Pekanneut Boeredag

Pekanneutverbouing is die tema van vanjaar se Landboukorrels Boeredag wat deur TLU Sentraalstreek aangebied word. Al hoe meer boere ondersoek moontlikhede om te diversifiseer of om voorheen onbenutte grond in te span om hulle inkomste te verhoog.

Wêreldwyd het die aanvraag na neute geweldig toegeneem en pekanneutverbouing is een manier om jouself teen wisselende graanpryse te verskans, of om selfs as naweekboerdery op ‘n kleinhoewe te begin. Kom leer by die kenners hoe om te werk te gaan.

Landboukorrels Boeredag word op 29 September op die Cullinan Boere-unieterrein noordoos van Pretoria aangebied. Besprekings is noodsaaklik. Dit kos R200 per persoon. Skakel Lynette by TLU SA, 012-804-8031 of stuur ‘n e-pos na sentraal@tlu.co.za.

Die volledige program volg: