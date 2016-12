2017 Chevrolet Trailbazer: Opgekikker buite en vars binne

Met Toyota se nuwe Fortuner wat harte op ‘n gallop wen, moes Chev iets doen om meer kopers te lok na sy Trailblazer es-joe-wee. Dit is nie net Hillary en Donald wat mekaar têkkel nie, Zumpta en Thuli is in die kryt en dit terwyl die geveg om markaandeel hewig woed tussen die Trailblazer, Fortuner en Ford se Everest. Jinne, ‘n man moet ten minste wiele hê wat die randstene kan klim wanneer jy by die baie gewilde Saxonworld Sjebien aan jou laataand knertsie wil gaan teug.

Nou beide hierdie drie sewesitplekkers is ware sportnutse wat met lekker hoë grondvryhoogte en lae strek vierwielaandrywing meer as net sypaadjies kan verken. Hulle is hardebaard in die veld en sleep gemaklik ‘n groot wa of boot wat tot drie ton kan weeg. Dink net hoeveel valuta kan jy karwei uit “waardelose” steenkoolmyne na Escom se kragstasies.

Van die driemanskap is die Trailblazer die een wat die minste gewild is. Chev se witjasse het egter besluit hulle gaan die eerlike ryding ‘n “Hannon”-tipe mooimaak sessie gee om te kyk of dit nie meer kopers gaan lok nie. Buite is die neus reggetrek vir ‘n varser, meer moderne voorkoms. Die sierrooster kom nou met ‘n prominente dwarsbalk waarop die bekende strikdas-kenteken pryk, om ‘n dubbeldek-voorkoms te gee. Die hoofligte is herontwerp en swiep skerp na agter. Die luukser LTD modelle kry ook ‘n strepie LED dagry liggies in die hoofligte. Kolligte is op die hoeke in die onderste luginlate geplaas.

Binne is die kajuit deftiger beklee en is beter toegerus. Met ‘n groter klem op sagter materiale, asook die kontrasterende stiksels op die leerbekleedsel, vertoon die binneruim van die nuwe model meer modern en luuks. Instrumentasie is opgeknap en ‘n groot raakskerm is sentraal in die voorpaneel geplaas. Daar is, soos met meeste van hierdie SUV’s, byna al die moontlike geriefies wat klank-, kommunikasie- en ander elektroniese bestuurderhulpstelsels insluit. Die topmodelle kom met SatNav ingesluit, maar die goedkoper modelle laat jou toe om met behulp van die voertuig se “Android Auto” of “Apple Carplay” aanpasbaarheid jou slimfoon koordloos te koppel en dan, met ‘n toepassing soos Google Maps byvoorbeeld, op die skerm te vertoon. Daar is vyf 12V koppelpunte en agt(!) bekerhouers. Dit is vir wanneer jy en jou Saxon World Sjebien pelle julle koue geriefies as padkos wil saamneem na die volgende “vergadering”. Lugversorging is beskikbaar vir al drie rye sitplekke en kan afsonderlik verstel word.

Twee enjins is beskikbaar in die reeks van vyf modelle. Die nuwe 2,5 liter LT turbodieselmodelle, beide 4×2, het verras. Gekoppel aan ‘n 6-gang handratkas lewer die wakker diesel 120 kW/380 Nm se piek krag, maar kies jy die 6-gang outomaties kry jy 132 Nm/400 Nm danksy ‘n slim turbo (VGT- Variable Geometry Turbo). Die LT weergawes het nou wyer 255/17” wiele terwyl die topmodel 2,8 LTZ modelle op 18” 265/60 tekkies loop.

Die 2,5 Duramax turbodiesel in outomaties gebruik amptelik 8,6 l/100 km. Die handrat weergawe is effe minder dors teen 7,6 l/100 km. Die brandstoftenk vir al die modelle het ‘n kapasiteit van 76 liter en 50 ppm diesel word aanbeveel. Al die modelle behalwe die 2,5 LT handrat (2515 kg) kan 2965 kg sleep.

Topmodelle kom met 2,8 l turbodiesel (VGT) enjins wat 144 kW en 500 Nm bied en is slegs met die 6-gang outokas beskikbaar ,maar bied ‘n keuse van 4×2 of 4×4 aandrywing.

Pryse (BTW in) wissel van R 464 000 vir die intree 2.5D LT 4×2 handratmodel tot R 623 200 vir die topmodel 2.8D LTZ 4×4 outomaties.Al die opgekikkerde modelle kom standaard met ‘n “Chevrolet’s Complete Care” pakket wat ‘n klasleidende 5-jaar/120 000 km waarborg bied. Die pakket sluit ook ‘n 5-jaar/90 000 km diensplan in.

Die opgekikkerde Chev Trailblazer bied hoë vlakke van standaard toerusting wat goed vergelyk met sy kompetisie en is ‘n goeie alternatief in hierdie hoogs kompeterende segment. My keuse is die intree 2,5 L handrat model wat lewendige verrigting en goeie brandstofverbruik gelewer het tydens my toetstydperk.

Ek hou van die 3 de ry sitplekke wat met ‘n maklike patent sonder sukkel platvou en weer maklik opgeslaan kan word. Die groot en breë wiele het gehelp met goeie hantering en padgedrag op grondpad. Op die ooppad het die Chevvie beindruk met ‘n gerieflike rit in ‘n stil kajuit, grootliks te danke aan verbeterde kajuitklankdigting en stuurvibrasie.

Deur Dirk Gallowitz van Utlimate Drive