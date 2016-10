2016 RENAULT MEGANE: Sjarmante Fransman in futuristiese kleed

Renault se Megane is vanjaar 21 jaar oud en die 2016-model van hierdie gewilde en sjarmante Fransman is einde laasmaand in die Delmas omgewing bekendgestel. Ons het die amptelike bekendstelling bygewoon en het selfs die geleentheid gehad om die RedStar renbaan agter die stuur van die topmodel te gaan beproef.

Met die verswakkende rand sukkel motormaatskappye in Suid-Afrika wie motors invoer, om kompeterend te bly met plaaslike vervaardigers. Dit was ook maar net-net of ons het nie die pragtige en futuristiese nuweling op plaaslike bodem gehad nie en soos met die vorige model, sal die sedanweergawe nie in Suid-Afrika beskikbaar wees nie, maar slegs die vyfdeur luikrug.

Die 2016 Megane is die die vierde geslag Megane en Renault SA het gekies om vir eers slegs vier petrolmodelle bekend te stel. Twee kom toegerus met outomatiese dubbelkoppelaar ratkaste (EDC – Electronic Dual Clutch) en twee is toegerus met handratkaste.

Die intreemodel met middelvlak Dynamique afwerking bied ‘n 85 kW / 156 Nm onaangejaagde 1,6 liter viersilinder petrolenjin met aandrywing deur die voorwiele via ‘n 5-gang handratkas. Die 0-100 kpu neem 12,2 sekondes met die amptelike brandstofverbruik wat aangegee word as 6,4l/100 km. Verkoopprys is R279 900. Dan volg die GT-Line 1,2 liter viersilinderturbo wat teen R339 900 ‘n indrukwekkende 97 kW / 205 Nm se piekkrag lewer en beskikbaar is met ‘n 6-gang handratkas (0-100kpu in 10,6 sekondes en amptelike brandstofverbruik is 5,3l/100 km) of met die 7-gang dubbelkoppelaar (EDC) outokas. Laasgenoemde draf die 0-100 kpu in 10,3 sekondes af, drink slegs 5,4l/100 km en kos R354 900.

Die topmodel in die reeks is die Megane GT met ‘n turbo-aangedrewe 1,6 liter viersilinder petrolenjin wat 151 kW en 280 Nm se piekkrag uitskop. Die 0-100 kpu lopie neem ‘n skaflike 7,1 sekondes terwyl die amptelike brandstofverbruik aangegee word as 6,0l/100 km. Hierdie model is slegs beskikbaar met die 7-gang EDC outomatiese ratkas en verkoop teen R449900.

Renault sê die vraag na dieselenjins in hierdie marksegment is tans net te klein om ‘n dieselmodel in die Megane-reeks te regverdig.

Die nuwe Megane tref met ‘n moderne sportiewe voorkoms en dit is veral die vooraansig wat fors en aggressief vertoon. Die hoofligte met ‘n “stertjie”-ontwerp wat na binne inkrul, is uniek en treffend. ‘n Groot Renault diamantkenteken domineer die sierrooster, maar dit is die voorste buffer met die gapende luginlaat onder wat die nuwe model se sportiewe ontwerp beklemtoon.

Aan die agterkant krom die nuwe agterligte om die hoeke, ook met “stertjies” wat horisontaal na binne strek en net deur die Renault diamantteken in die middel geskei word. Die ligontwerp strek oor bykans die hele breedte van die agterkant en verleen aan die nuwe Megane ‘n elegante voorkoms. Die ontwerp van die agterste lugskort met die twee uitlaatpype weerskante en die groot wiele onder uitgeboude wielboë dra ook by tot die nuwe Megane se sportiewe voorkoms.

Binnekant is die kajuit goed uitgelê en voel heel knus en luuks. Kopers moet van blou hou, want die oorwegend swart interieur word pragtig opgehelder met (slegs beskikbaar in) blou aksente in die sitplekke, deurpanele en voorpaneel. Die voorste paneel word deur ‘n 8.7” raakskerm (in die GT en GT-Line modelle) in die middelkonsole oorheers. Hierdie raakskerm huisves Renault se R-Link2-multimediastelsel wat SatNav, klank, kommunikasie en selfs die basiese lugversorgingverstellings beheer.

Ook Renault se Multi-Sense ritbeheerstelsel wat op die GT en GT-Line modelle beskikbaar is, word hierop verstel. Daarmee kan die bestuurder uit vier ritopsies kies. By die topmodel GT kan jy ook verstellings vir die stuur, enjin en ratwisselings daarmee verander. Die GT en GT-Line modelle kom standaard met parkeergonsers en daar is ‘n heuwelwegtrek funksie as teen ‘n opdraend weggetrek moet word.

Die vlagskip GT model bied Renault se 4 Control-stuurstelsel wat baanbrekertegnologie vir hierdie segment is. Die stelsel laat toe dat die agterwiele met soveel as 3 grade kan draai. Tot met 40 kpu draai die agterwiele in die teenoorgestelde rigting as waarheen die voorwiele gestuur word, wat maneuvrering en parkering in klein spasies heelwat makliker maak. Ry jy egter vinniger as 40 kpu draai die stelsel die wiele in dieselfde rigting as die voorwiele wat weer stabiliteit deur draaie verbeter. Tydens die bekendstelling het ons die stelsel getoets deur onder 40 kpu skielik rigting te verander tussen hindernisse deur en die effek van hoe die stelsel die stuur skerper laat reageer was waarlik indrukwekkend. Vir die bo 40 kpu toets het ons die Megane om Red Star Raceway gelooi en was die positiewe effek opvallend van hoe 4 Control op die kort hoëspoed draaie die invalhoeke makliker maak.

Op die pad het ons die GT in die Delmas/Bronkhorstspruit/Cullinan areas gaan ry. Met padoppervlaktes wat hobbels, sinkplaat en selfs slaggate ingesluit het, was die nuwe Megane se uitstekende ritgehalte en stil kajuit opvallend. Tydens ooppadry en op die snelweg was dit duidelik dat die 151 kW 1,6 liter enjin gemaklik versnel met uitstekende paddinamika. Die 7-gang EDC ratkas is ‘n juweel en het ook die funksie dat as daar skielik vinnig gerem moet word, jy bloot die rathefboom kan intrek, vashou en die ratkas sal outomaties vinnig tot by die laagste rat skakel sodat die enjin die motor kan help om spoed te verminder.

Die nuwe Megane se treffende voorkoms sal definitief aandag trek. Met sy uiters goed toegeruste kajuit (die Megane is sekerlik die segmentleier met hoë vlakke van standaardtoerusting), goeie paddinamika en uitstekende brandstofverbruik, is Renault vol vertroue dat hul kopers by die kompetisie sal afrokkel. Ek is van mening hulle is reg.

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive