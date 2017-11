100ste FUSO: Kempston Truck Hire bereik mylpaal met FUSO-trokke

Gehardheid, betroubaarheid, gehalte, krag en diens – dit is die eienskappe wat ‘n trok moet hê om die paal te haal by ‘n vragmotorverhuringsmaatskappy… en FUSO is die trok wat aan al hierdie vereistes voldoen, boonop teen ‘n gunstige prys.

Kempston Truck Hire se afdelingsdirekteur, Jonathan Cotterell, is ingenome met die pasmaakoplossings wat FUSO Vragmotors bied en hy sê: “Dit is heel logies dat ons aanhou teruggaan na die vertroue FUSO-handelsmerk, want hulle bied ons deurslaggewende hoedanighede soos baie min ander vervaardigers hulle kan nadoen.”

Kempston se mense behoort te weet, want hulle is na 45 jaar in die bedryf een van Suid-Afrika se suksesvolste voertuigverhuringsake. Een van die redes vir hulle sukses is hulle robuuste, betroubare vloot, waarin FUSO-trokke ‘n belangrike rol speel. Kempston het pas hulle honderdste FUSO-trok aangekoop.

Jonathan sê: “Dit is byna onmoontlik vir een verskaffer om aan al die behoeftes van ‘n voertuigverhuurder te voldoen, maar FUSO-trokke is van die hoogste gehalte, hulle is sterk en stel ons in staat om net die beste diens aan ons klante te bied met voertuie waarin ons honderd persent vertroue het en waaraan ons ons goeie naam sonder skroom kan verbind.

“Boonop is FUSO se mense altyd bereikbaar en ons kan met hulle net so ‘n hegte langtermynverhouding handhaaf soos met ons klante aan wie ons voertuie uitverhuur.”

Vir FUSO is betroubaarheid, tegniese rugsteun, hegte verhoudings met en begrip vir hulle klante baie belangrik.

Ziyad Gaba, hoof van FUSO in Suid-Afrika, sê: “Die oorhandiging van die honderste FUSO aan Kempston is vir ons nie net nog ‘n saketransaksie nie.Ons beskou hulle as ‘n integrale sakevennoot. Daarom luister ons altyd na hulle behoeftestellings en stel dan daarvolgens oplossings voor. Ons hoop om voort te gaan om hulle verwagtinge te oortref.”