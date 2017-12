‎Alfa Romeo Stelvio: Flink op die teer en fluks op die grond

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Alfisti wêreldwyd, ek inkluis, kan maar rustig ons pizza’s en spaghetti geniet. Die nuwe Stelvio is ‘n rasegte Alfa, al is dit Alfa Romeo se eerste poging om ‘n SUV te bou. Met uitsonderlike greep deur draaie, ‘n besonder goeie onderstel en veerstelsel wat so kenmerkend van die roemryke Italiaanse motorvervaardiger oor die jare was, asook ‘n presiese, direkte en heerlik gebalanseerde stuur en siedaar– bellissimo!!

In die wielspore van al hoe meer sportsnutse deur vervaardigers van verrigtingmotors, volg Alfa Romeo die voorbeeld van Maserati en Lamborghini (as die riemtelegram waar is, sluit Ferrari ook eersdaags by die klub aan) uit Italië. Porsche met sy uiters suksesvolle Cayenne en kleiner Macan het baanbrekerswerk gedoen in hierdie mark waar al meer kopers hulle geld spandeer.

Ek moet bely dat toe die nuus van die Stelvio internasionaal bekend word, was ek redelik skepties. Die Giulia is ‘n uitstekende kar, maar Alfa en SUV is soos braaibroodjies en krummelpap. Dit hoort net nie saam op een bord nie. Tydens die onlangse nasionale mediabekendstelling in die mooie Kaap het die Stelvio my verras, nee uitgeboul!

Die Stelvio word gebou op dieselfde onderstel as die die Alfa Giulia en die twee modelle deel ook sekere meganika. In grootte is die Stelvio soortgelyk aan die Porsche Macan met selfs visuele trekke na die Macan vanaf agter en sywaarts bekyk. Proporsioneel vertoon die Stelvio perfek met ‘n totale lengte van 4,7 meter, 4,7 meter breed en 1,7 meter hoog.

Tog is die Stelvio van agter vir my veel mooier as die Duitser, maar dan weer wil-wil daar ‘n ooreenkoms deurskemer wat na die Mazda CX-5 lyk. Die twee groot blink ronde uitlaatpype agter is treffend en spreek boekdele van die Stelvio se individualiteit.

Dit is egter die voorkant waarmee die nuweling onmiskenbaar sy familie verwantskap uitbasuin met ‘n dominante Alfa rooster tussen die twee hoofligte geplaas wat skrefie-oog om die voorste hoeke vou. Ek is gaande oor die Stelvio se bakontwerp. Met tipiese Italiaanse passie word plat metaal in vloeiende lyne, pragtige rondings en smeulende kurwes gevorm om ‘n treffende voorkoms daar te stel wat die kompetisie maar vaal laat lyk. Verder hurk die nuweling met bultende wielboë oor groot sierwiele wat die voertuig se sportiwiteit en aggressie verder beklemtoon en ook bydra tot die Stelvio se 200 mm grondvryhoogte.

Binnekant vertoon die Stelvio luuks en goed toegerus. Die sportiewe leersitplekke sit lekker en gemaklik terwyl die kajuit verbasend ruim is. Die materiale en vakmanskap straal van kwaliteit en algeheel is daar ‘n premium gevoel aan die Stelvio se kajuit. Ek was baie beïndruk met die beenspasie vir die agterste passasiers selfs met my 1,86 meter lange lyf wat die voorste sitplek redelik na agter stel. Met ‘n totale binne mate van 2,820 is die Stelvio se kajuit die grootste in sy segment en dit bied heerlike beenruimte aan al die passasiers sonder om die 575 liter laairuimte agter te inhibeer.

As die netjies uitgelegde instrumentepaneel en skakelaars jou aan die Giulia herinner, sit jy in die regte kar, want baie van die skakelaars, die stuurwiel, ronde beheerknoppe in die middelkonsole en selfs die aansitter op die stuurwiel is net so uit die Giulia se onderdelekas geneem.

Die inligtingskerm is soos met die Giulia netjies in die voorpaneel ingebou en vertoon wat my betref net veel deftiger as deesdae se “tabletskerms” wat losstaande vasgebou word by van die Duitse modelle. Die stelsel bied egter nie raakskerm-tegnologie nie en moet met die inligtingsdraaiknop langs die ratkierie beheer word. Dit werk egter gerieflik en bied satelietnavigasie asook gemaklike koppeling en integrasie met slimfone via Bluetooth. Verder word die trukamerabeelde in hoë definisie daarop vertoon asook toegang tot die radio/klankstelsel.

Daar is twee afwerkingsvlakke beskikbaar, naamlik “Super” en “First Edition” met laasgenoemde die luukser weergawe. Terwyl die Super op 18” wiele standaard draf en ook pragtige leersitplekke bied, kom die First Edition ondermeer ook met elektriese verstelling vir die voorste sitplekke, ‘n glas sondak, ratspane agter die stuurwiele en mooier leerafwerking vir die sitplekke.

Die nuwe Stelvio word aangedryf deur ‘n 2,0 liter viersilinder petrol enjin met ‘n “twin-scroll” turbo vir aanjaging. Die enjin in Veloce spesifikasie, geniet die toerestrek en is soos ‘n egte renperd heel gelukkig met die toere hoog by die rooi. Piekverrigting is 206 kW met ‘n skaflike maksimum wringkrag van 400 Nm. Verrigting is lewendig danksy die Stelvio se segmentleidende lae gewig van slegs 1660 kg. Dit alles danksy ondermeer ‘n enjin asook die veerstelsel en bakpanele wat uit aluminium vervaardig is. Verder is die Stelvio se dryfas – soos met die Giulia – van uiters ligte koolstofvesel gemaak.

Slegs die 2.0l turbo petrol is tans in SA beskikbaar, maar die baie warmer QV model word teen laat 2018 in Suid-Afrika verwag. Hierdie warm wa wat aangedryf word deur ‘n Ferrari gebasserde 2,9 liter V6 turbo enjin het onlangs die vinnigste tyd vir ‘n SUV om die Nurburgring opgestel!

Met al die gewig eweredig (50/50) tussen die voor- en agteras versprei word balans, hantering en verrigting op die pad bevoordeel. Voeg daarby ‘n 8-gang outokas wat via Alfa se Q4- vierwielaandrywingstelsel al die krag onder normale omstandighede na die agterwiele te stuur en jy het ‘n resep vir ‘n heerlike bestuurservaring. Sou die agterwiele egter begin greep verloor, stuur die slim stelsel tot 50% van die krag na die voorwiele – en glo my dit werk! Die bestuurservaring is die van ‘n agterwielaangedrewe motor wat net aanhou klou en nie wil gly nie! ‘n Keuse van 3-ritmodusse is beskikbaar, naamlik dinamies, normaal of ekonomies. Ek verkies uiteraard die een wat vir die meeste woema sorg!

Terloops, die Stelvio is vernoem na ‘n roemryke en ikoniese bergpas in die Italiaanse Alpe waar jy 75 haarnaalddraaie sal moet baasraak as jy die pas suksesvol wil deurgaan en Alfa se fokus was dus op greep en dinamika met sy eerste sportsnuts .

Die Stelvio in die Stelvio pas

Tydens die bekendstelling het ons roete ons deur 6 bergpasse geneem, Franschhoek ingesluit, en ek kan eerstehands getuig van die Q4-stelsel se uitsonderlike balans en traksievermoens op teer en grond. Die 0-100 kpu lopie neem slegs 5,7 sekondes en topspoed is 230 kpu. Amptelike brandstofverbuik in ‘n gemengde siklus word aangegee as 7,0 liter per 100 km. Die pragtige skor uitlaatklanke by hoë toere was ook musiek in my ore.

Die Alfa Romeo Stelvio het al my verwagtinge oortref. Bygesê ek het aanvanklik nie hoë verwagtinge gehad nie, dit ten spyte van my jarelange toegeneentheid tot die roemryke Italiaanse handelsnaam. Op die pad is die Stelvio se paddinamika en bestuurdersgevoel meer van ‘n blitsbuks as ‘n nutswa. Baie goeie greep, uitsonderlike onderstelbalans wat ondervang word met ‘n gesofistikeerde dubbelmik veerstelsel, bied uitstekende stuurgevoel en terugvoer in, deur en uit van die mees uitdagende draaie waarmee ek die Stelvio gaan toets het. Dit is soortgelyk en selfs beter as van sommige peperduur verrigtingwaens wat ek by geleentheid ook al daar onderhande gehad het.

Die nuwe Stelvio kom toegerus met ‘n rits aktiewe en passiewe veiligheidskenmerke en beskik oor ‘n 2017 EuroNCAp 5-ster gradering. Overgesegt synde, die nuwe Alfa Romeo Stelvio 2.0T is ‘n treffer! Punt.

Dit kombineer ‘n pragtige stylvolle en sportiwe ontwerp met ‘n ruim luukse en praktiese binneruim. Voeg daarby Italiaanse verrigting met uitsonderlike paddinamika en die Stelvio is in my beskeie opinie, die beste in sy segment.

Die prys van R810 000 vir die Super model en R946 000 vir die luukser First Edition is kompeterend, maar mag dalk teen die Italianer tel wanneer tradisionele kopers na die kompetisie kyk wat Jaguar F-Pace, BMW X3, Audi Q5 en self Porsche Macan insluit. Gaan ry hom eers, voor jy iets anders koop. Dit mag jou ook dalk vir ‘n ses slat!